У Китаї відкрилася найбільша зарядна станція Tesla: скільки авто можна зарядити одночасно

На підземній парковці торгового комплексу Jing'an International Center у Шанхаї відкрилася найбільша зарядна станція Tesla. Одночасно на ній можуть заряджатися 72 автомобілі.

Станція з 72 терміналами Supercharger з'явилася у головному бізнес-кварталі Шанхая через місяць після відкриття у каліфорнійському Файрбо "заправки" на 56 місць. Зараз це найбільша станція Tesla у світі – але не найпотужніша.

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За даними Engadget, китайці використовують зарядники Supercharger V2 потужністю до 150 кіловатів, тоді як у Каліфорнії встановлено 250-кіловатні V3. Різниця у швидкості у них істотна: статистика говорить, що середній час зарядки на "швидких" терміналах удвічі менший, ніж на звичайних.

Напередодні Tesla також відзвітувала про продажі за 2020 рік. З січня по грудень компанія випустила 509 737 електромобілів, що на 40 відсотків більше, ніж за 2019 рік, і з них доставила клієнтам 499 550 машин. Потужний приріст дав четвертий квартал, а найпопулярнішою моделлю – причому не тільки для Tesla, але й у всьому світі, – стала Model 3. У листопаді 2020 року з шанхайської гігафабрики компанія поставила понад 20 000 седанів, показавши зростання в 78 відсотків.

У 2021 році Tesla планує розширити географію присутності. Компанія готується вийти на індійський ринок, після чого він офіційно буде присутній у 34 країнах. На батьківщині слонів і Боллівуду американська марка спочатку організовує продажі, а потім оцінить перспективи розгортання виробництва.

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