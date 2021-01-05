На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У Китаї відкрилася найбільша зарядна станція Tesla: скільки авто можна зарядити одночасно
-
- 29
На підземній парковці торгового комплексу Jing'an International Center у Шанхаї відкрилася найбільша зарядна станція Tesla. Одночасно на ній можуть заряджатися 72 автомобілі.
Станція з 72 терміналами Supercharger з'явилася у головному бізнес-кварталі Шанхая через місяць після відкриття у каліфорнійському Файрбо "заправки" на 56 місць. Зараз це найбільша станція Tesla у світі – але не найпотужніша.
Це цікаво: Tesla Model 3 проїхала майже 600 кілометрів на автопілоті (відео)
За даними Engadget, китайці використовують зарядники Supercharger V2 потужністю до 150 кіловатів, тоді як у Каліфорнії встановлено 250-кіловатні V3. Різниця у швидкості у них істотна: статистика говорить, що середній час зарядки на "швидких" терміналах удвічі менший, ніж на звичайних.
Напередодні Tesla також відзвітувала про продажі за 2020 рік. З січня по грудень компанія випустила 509 737 електромобілів, що на 40 відсотків більше, ніж за 2019 рік, і з них доставила клієнтам 499 550 машин. Потужний приріст дав четвертий квартал, а найпопулярнішою моделлю – причому не тільки для Tesla, але й у всьому світі, – стала Model 3. У листопаді 2020 року з шанхайської гігафабрики компанія поставила понад 20 000 седанів, показавши зростання в 78 відсотків.
У 2021 році Tesla планує розширити географію присутності. Компанія готується вийти на індійський ринок, після чого він офіційно буде присутній у 34 країнах. На батьківщині слонів і Боллівуду американська марка спочатку організовує продажі, а потім оцінить перспективи розгортання виробництва.
Читайте також: Хакер показав, як автопілот Tesla "бачить" світ довкола: відео
-
21:48Представники цих професій більш схильні до зрад
-
21:186 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:47Xiaomi випустила інноваційний пристрій для боротьби з нежитем
-
20:18Як коти впливають на дистанційну роботу своїх господарів
-
19:49Те ще видовище: у Данії показали дитячий мультфільм про чоловіка з найдовшим пенісом
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:18Коли подорожі повернуться до попереднього рівня: прогноз експертів
-
18:48У Китаї відкрилася найбільша зарядна станція Tesla: скільки авто можна зарядити одночасно
-
18:17Гороскоп на 6 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:46Представлено Xiaomi Mi 10i: камера на 108 мегапікселів, стереодинаміки та екран на 120 Гц
-
17:19Привітання з Різдвом 2021 в прозі: побажання своїми словами
-
17:06Ізольоване кіно: у Швеції шукають волонтера, який тиждень сам дивитиметься кіно на острові
-
17:00Коли колядують, щедрують, засівають в Україні на різдвяні свята 2021
-
16:46Як регулярні мандрівки впливають на рівень щастя: цікаве дослідження
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:18Зірка Ла-Ла Ленду готується уперше стати мамою
-
15:47Британці представили оновлений гібрид Bentley Bentayga: список змін
-
15:19Норвезький фотограф показав чарівність зимової ночі
-
14:46AnTuTu назвала найпродуктивніші смартфони кінця 2020 року
-
14:14Хто став найстильнішою королівською особою у світі
-
13:51За 5 хвилин: як прокидатися зранку із задоволенням
-
13:32До дня народження Мериліна Менсона: не забудьте послухати новий альбом музиканта
-
12:49Cyberpunk 2077: дивіться фанатський трейлер фільму
-
12:20Як привести організм в норму після свят
-
11:40MARUV перевтілилася на гарячу блондинку: спокусливе відео
-
21:48Представники цих професій більш схильні до зрад
-
19:18Коли подорожі повернуться до попереднього рівня: прогноз експертів
-
16:46Як регулярні мандрівки впливають на рівень щастя: цікаве дослідження
-
12:20Як привести організм в норму після свят
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 січня
-
07:17Як працює найбільша автомийка у світі: видовищне відео
- 04 січня
-
21:49Без обов'язків й утрьох: якими видами сексу має зайнятися чоловік до одруження
-
18:49Variety склало рейтинг найбільш очікуваних фільмів 2021 року
-
15:13Три страви для зимової вечері, які можна приготувати за годину
-
12:18Психологи назвали 5 звичок щасливих людей
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 січня
-
07:46Учені назвали найпопулярніший вік чоловіків і жінок на сайтах знайомств
- 03 січня
-
21:48Яка інтимна стрижка у жінки найбільше подобається чоловікам: дослідження
-
19:497 неймовірно корисних продуктів з різних куточків світу
-
15:47Правило 1 відсотка: чому одні отримують все, а інші – нічого
-
12:15Астрологи назвали найуспішніший знак Зодіаку у 2021 році
-
09:51Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 січня
-
08:48Що буде з вами, якщо відмовитися від алкоголю на 7, 30 або 365 днів
- 02 січня
-
21:49Яку користь вашому здоров'ю принесе регулярне заняття сексом: 5 неочевидних наслідків
-
18:49Як провести свята з рідними без сварок і конфліктів: 6 корисних порад
-
15:15Названий популярний напій, що поліпшує обмін речовин
-
12:12Як налаштуватися на хороші зміни у новому році: 4 поради
-
09:46Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 січня
- 01 січня
-
21:49Як у різних країнах борються з похміллям: несподівані методи
-
18:46Усього 20 хвилин на тиждень: це заняття покращить ваше сімейне життя