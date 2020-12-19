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Хакер показав, як автопілот Tesla "бачить" світ довкола: відео
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Наразі системи автономного управління не можуть похвалитися високою довірою серед автомобілістів. Утім, компанії Tesla все ж вдалося досягти разючих результатів у цьому напрямку. Невідомий хакер зламав автопілот Tesla, показавши, як машина бачить навколишній світ.
Згідно з наявною інформацією, Tesla активно займається тестуванням нового режиму Full Self-Driving, крім того, інженери працюють над ще просунутішою системою Augmented Vision.
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Користувач під ніком greentheonly зумів отримати повний доступ до камер електрокара Ілона Маска, що дозволило побачити, як система на базі машинного зору обробляє усе, що відбувається навколо в реальному часі.
На відео можна вивчити внутрішню роботу алгоритму, а також те, на підставі чого він приймає ті чи інші рішення. ШІ підсвічує маркерами усі важливі об'єкти, які так чи інакше можуть впливати на їзду, в тому числі й ті, що перебувають за межами проїжджої частини. Це і пішоходи, і знаки, і вказівники. Особлива увага приділяється іншим автомобілям, кожен з яких проходить під окремим ідентифікатором. Крім того, система постійно відстежує дорожню розмітку і повороти.
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