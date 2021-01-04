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Ілон Маск може собою пишатися: Tesla випустила рекордну кількість авто у 2020 році

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Tesla вдалося виготовити майже пів мільйона авто у 2020 році - фото 1
Tesla вдалося виготовити майже пів мільйона авто у 2020 році

На початку грудня 2020 року капіталізація Tesla уперше перевищила позначку у $ 600 мільярдів. Але на цьому для інвесторів компанії хороші новини не закінчилися. Компанії Ілона Маска вдалося побити рекорд з кількості випущених автомобілів минулого року.

Згідно з новим звітом, торік Tesla зуміла випустити рекордну кількість автомобілів, істотно перевищивши показники минулих років. Розповідаємо, про яку кількість машин мовиться.

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Тільки за четвертий квартал 2020 року Tesla реалізувала понад 180 тисяч автомобілів, що на 30% більше результатів третього кварталу того ж року. Всього ж за результатами 2020 року компанія Ілона Маска відвантажила 499 550 автомобілів – на 36% більше у порівнянні з 2019 роком.

Ілон Маск може собою пишатися: Tesla випустила рекордну кількість авто у 2020 році - фото 441888
Усього за 2020 рік вдалося відвантажити 499 550 автомобілів Tesla

Дивно, що досягти рекорду вдалося навіть з урахуванням того, що компанії довелося поставити на паузу роботу фабрик у період з кінця березня до середини травня у зв'язку з пандемією коронавірусу. Аналітики вже підрахували, що якщо Tesla збереже актуальну динаміку виробництва, то вже до кінця 2021 роки зможе зробити 720 тисяч автомобілів, а до 2022 року перевищить позначку у мільйон електрокарів.

Примітно, що сам генеральний директор компанії Ілон Маск зазначає: мета Tesla – виробляти до 2030 року близько 20 мільйонів автомобілів на рік.

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Джерело: Tesla
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