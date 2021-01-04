Tesla Model 3 проїхала майже 600 кілометрів на автопілоті (відео)

Компанія Tesla продовжує удосконалювати функцію автоматичного водіння Full Self-Driving (FSD) для своїх електрокарів. Восени минулого року Ілон Маск оголосив про старт закритого бета-тестування фірмового автопілота, а днями у мережі з'явився ролик, що демонструє можливості FSD на практиці.

Згідно із записом, автомобіль Tesla Model 3 зі встановленою бета-версією Full Self-Driving успішно здійснив міжміський поїздку від Сан-Франциско до Лос-Анджелесу. Автор ролика продемонстрував, як розумна електроніка справляється з управлінням автомобіля у різних умовах – на швидкісному шосе та міських вулицях.

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У цілому власник електрокара залишився задоволений поїздкою, але відзначив і кілька недоліків системи. Так, при в'їзді у Лос-Анджелес водієві довелося на секунду взяти керування автомобілем у свої руки, щоб об'їхати перешкоду на дорозі. Його втручання також знадобилося при заїзді на заправку.

Крім того, ентузіаст зазначив дивну поведінку FSD на одній з вулиць Сан-Франциско, коли автомобіль міняв смугу руху без видимої необхідності. Утім, за його словами, оновлений алгоритм можна вважати серйозним досягненням Tesla – за допомогою камер, радарів, ультразвукових датчиків і системи аналізу даних про водіння у нього є всі шанси досягти стану "повного автопілота".

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