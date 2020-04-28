Як почуваються собаки на карантині: це відео змусить сміятись і не тільки

Карантин через пандемію коронавірусу змінив звичайний режим життя багатьох людей та їхніх домашніх улюбленців. І це прекрасно показує короткий "фільм" про бульдога Воллеса та його самопочуття в самоізоляції. Ви точно впізнаєте себе :)

Реддітер з ніком johnwalapigs поділився епічним трейлером до фільму про свого французького бульдога на прізвисько Воллес, який за короткий час зібрав понад 90 тисяч переглядів та майже 900 коментарів! А все тому, що промо показує звичне життя собаки до введення карантину через коронавірус та після.

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"Я Воллес. Я середньостатистична собака. Я їм, я гуляю, я граюсь. А коли мої люди йдуть, я тусуюсь", – "розповідає" про себе пес у ролику, починаючи "готувати коктейлі" під хіт Dr. Dre. Однак далі картина змінюється, адже одного разу господарі нікуди не пішли, а залишились вдома і почали "набридати 24 години в добу".

"Я нещасний. Я не можу більше пробратись на ліжко вдень. Я набрав вагу через велику кількість смаколиків. Мені потрібно вибратись звідси. Настав час все змінити. Настав час взяти справу у свої лапки", – "заявляє" Воллес, хапає медичну маску, повідець та виходить на вулицю. Хоч ролик і жартівливо показує, як карантин позначився на домашніх улюбленцях, але ці емоції знайомі і людям.

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