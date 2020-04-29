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Купка дурнів: розіграш над котами, який сподобається всім
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Карантин став доволі непростим часом не лише для людей, а й для їхніх домашніх улюбленців. Постійне перебування вдома лише збільшило шанси на розіграші над котами і собаками. І ось ще одна ідея для пранку над пухнастиками!
На платформі Reddit користувач з ніком ATJWen поділився епічним фото вдалого розіграшу домашніх улюбленців, яке стрімко піднялось в тренди. За лічені години допис зібрав понад 48 тисяч переглядів, а також кілька сотень коментарів.
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А все тому, що на колажі можна побачити вирізану з паперу ящірку, яку господар кількох котів обачно розмістив на стіні. Не важко здогадатись, що за кілька хвилин всі пухнастики зібрались під малюнком, як у галерею. Як пожартували коментатори, так виглядає купка дурнів.
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