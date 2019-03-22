У Китаї клонували найкращого поліцейського собаку

Учені в провінції Юньнань на південному заході Китаю заявили про успішне клонування поліцейської собаки, яку вони називають "Шерлок Холмс серед поліцейських собак". Робота проходила у рамках програми, яка, як сподіваються фахівці, допоможе скоротити супутні витрати та час навчання поліцейських псів.

Учені взяли ДНК у семирічної самки Куньмінської вівчарки по кличці Хуахуанма, яка отримала серію нагород за допомогу в розкритті десятків злочинів, і створили цуценя на ім'я Куньсюнь. Роботу проводили співробітники пекінської компанії Sinogene Biotechnology Co Ltd і Юньнаньського сільськогосподарського університету за підтримки Міністерства громадської безпеки.

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Щеня народилося за допомогою кесаревого розтину, його вага становила 540 грамів, а довжина – 23 сантиметри. Відповідно до проведених тестів, ДНК Куньсюнь на 99,9 відсотка ідентична ДНК Хуахуанмі.

Ученим з Китаю вдалося успішно клонувати поліцейського собаку

У Sinogene сподіваються зробити можливим досягнення "масового виробництва" клонованих поліцейських собак, щоб значно скоротити час навчання. Поки головною перешкодою до цього є високі витрати на клонування.

Щеня, якому зараз три місяці, не боїться темних або незнайомих місць, у нього вже добре розвинений нюх, він може швидко знайти заховану їжу. Трохи пізніше Куньсюнь пройде спеціальну підготовку з виявлення наркотиків, контролю натовпу та пошуку доказів, а також стане повноцінною поліцейською собакою, коли йому виповниться близько 10 місяців. Подібний результат безпрецедентний: зазвичай навчання і тренування займають близько п'яти років.

Наразі цуцикові всього три місяці

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