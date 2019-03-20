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Як правильно будити собаку: кумедне відео

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Здивований ретривер розвеселив Reddit - фото 1
Здивований ретривер розвеселив Reddit

Мережу розвеселив креативний спосіб, як можна розбудити свого улюбленця. Здається, так починається ідеальний день у собак!

На платформі Reddit користувач з ніком MemeDeli поділився милим відео з золотистим ретривером, яке швидко опинилось у трендах. Всього за 5 годин запис побачили більш як 22 тисячі осіб, а ще понад 200 коментарів.

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А все тому, що так виглядає ідеальний спосіб, як розбудити собаку. Господар поступово кладе корм біля сплячого пухнастика, збільшуючи кількість, а насамкінець додає велику полуницю. Чимало коментаторів здивувались, що ретривери так люблять ягоди, але задоволена та здивована мордочка собака - замість тисячі слів.

The correct way to wake up a dog from r/aww

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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