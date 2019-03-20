Як правильно будити собаку: кумедне відео

Мережу розвеселив креативний спосіб, як можна розбудити свого улюбленця. Здається, так починається ідеальний день у собак!

На платформі Reddit користувач з ніком MemeDeli поділився милим відео з золотистим ретривером, яке швидко опинилось у трендах. Всього за 5 годин запис побачили більш як 22 тисячі осіб, а ще понад 200 коментарів.

І ще: Фотограф зняв епічну битву полярних зайців: ефектні кадри

А все тому, що так виглядає ідеальний спосіб, як розбудити собаку. Господар поступово кладе корм біля сплячого пухнастика, збільшуючи кількість, а насамкінець додає велику полуницю. Чимало коментаторів здивувались, що ретривери так люблять ягоди, але задоволена та здивована мордочка собака - замість тисячі слів.

Читайте також: Коти-садівники, які змусять вас сміятись: епічні фото