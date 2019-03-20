Агресивна коала захопила авто австралійця: епічне відео

Нахабна коала вирішила відпочити в машині австралійського винороба. А все тому, що тваринці було надто спекотно на вулиці.

Тім Вітроу з Австралії займається виноробством та має власний виноградник, куди періодично приїздить, щоб контролювати всі періоди та процеси роботи. Під час однієї з таких перевірок він залишив машину з увімкненим кондиціонером, щоб його собака не страждала від спеки, а також відчинив двері. Щоправда, повернувшись, австралієць побачив в авто не тільки свого улюбленця, а коалу.

І ще: Як правильно будити собаку: кумедне відео

Виявилось, що тваринка відшукала прохолодне місце та вирішила трішки відпочити. Тому Вітроу було доволі нелегко попрощатись з коалою.



"Коли я переїздив в інше місце виноградника, я помітив, що хтось ще був в машині, насолоджуючись кондиціонером. Потрібно було немало зусиль, щоб витягнути цього маленького хлопака", – поділився Тім на своїй сторінці в соцмережі Facebook, додавши фото і відео з незвичайної зустрічі.

Читайте також: : Фотограф зняв епічну битву полярних зайців: ефектні кадри