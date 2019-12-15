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У Китаї друкуватимуть мікроавто на 3D-принтері: кумедні, але потужні

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YoYo - фото 1
YoYo / newatlas

Китайський стартап XEV почне друкувати на 3D-принтері електричні мікрокари YoYo. Вартість новинки на першому етапі складе 5999 євро.

Довжина YoYo складе 2,5 метра (для порівняння, довжина Smart fortwo майже 2,7 метра). Попри мініатюрні розміри, автори автопроєкту запевняють, що мікрокар буде комфортним і для витонченої балерини, і для регбіста.

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Крихітний електромобіль планується робити відповідно до теперішніх європейських вимог безпеки. Наприклад, YoYo оснастять захистом від перекидання і подушкою безпеки водія. Без підзарядки електрокар зможе подолати 150 кілометрів. Його максимальна швидкість складе 150 кілометрів на годину.

Акумулятор можна буде зарядити від побутової розетки. Ціна YoYo для перших покупців складе 5999 євро. Після того, як машина піде в серійне виробництво (серпень 2020 року), вартість піднімуть до 7995 євро.

У Китаї друкуватимуть мікроавто на 3D-принтері: кумедні, але потужні - фото 374278

У Китаї друкуватимуть мікроавто на 3D-принтері: кумедні, але потужні - фото 374279

У Китаї друкуватимуть мікроавто на 3D-принтері: кумедні, але потужні - фото 374280

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Джерело: newatlas
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