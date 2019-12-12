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Водіям на замітку: вправи, які можна робити навіть у пробках

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Ці вправи покращать ваше самопочуття - фото 1
Ці вправи покращать ваше самопочуття

Ті, хто пересуваються містом на автомобілі, не з чужих слів знають, наскільки за весь день можуть боліти руки, спина та інші частини тіла. Аби цього уникнути слід робити розминку. Ловіть найкращі вправи, які можна виконувати навіть у пробках.

Якщо ви не будете достатньо часу приділяти фізичним навантаженням – будьте готовими до того, що після поїздок на автомобілі ви почуватиметеся розбитими та виснаженими. Це можна виправити, якщо робити ці кілька простих вправ. Для них навіть не потрібно виходити з салону!

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Кругові рухи плечима

Руки на ширині плечей, ноги теж. Руки злегка зігнуті у ліктях і тримають кермо. Динаміка вправи: на рахунок раз – підняти плечі, зводячи лопатки разом. На рахунок два – розвести плечі в сторони, на три – опустити. Вправа покликана коригувати поставу та знімати напругу з м'язів грудного відділу хребта.

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Рухи шиєю

Якщо ви надто розсіяні за кермом – приділіть увагу шиї. Накресліть носом перед собою величезні цифри від 1 до 9, а потім виконайте ті ж рухи, але у зворотному порядку.

Водіям на замітку: вправи, які можна робити навіть у пробках - фото 373886

Скручування

Відкиньте спинку крісла назад і займіть вертикальне положення. Приберіть стопи з педалей. Покладіть праву руку на ліве коліно і розверніться всім корпусом вліво. Дихай рівно і затримайтеся в цьому положенні на 5-8 секунд. Тепер виконайте все те ж саме в іншу сторону. І так доти, поки пробка не розсмокчеться.

Водіям на замітку: вправи, які можна робити навіть у пробках - фото 373887

Втягування живота

На видиху втягніть живіт, приділяючи увагу його нижній частині. Потім вдихніть і поверніть живіт у вихідне випнуте положення. Можете покласти на живіт руки і контролювати амплітуду. Щоб як слід зміцнити внутрішні м'язи стінок черевної порожнини, слід повторювати вправу від 30 до 50 разів.

Водіям на замітку: вправи, які можна робити навіть у пробках - фото 373888

Тепер ви знаєте, як правильно та корисно проводити час у пробках. Ідеальним супутником для вас буде Радіо МАКСИМУМ, яке дозволить виконувати вправи під справжні хіти!

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Джерело: MAXIM
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