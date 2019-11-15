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У кіновсесвіті Marvel з'являться нові герої, які вам сподобаються

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До улюблених персонажів Marvel долучаться новачки - фото 1
До улюблених персонажів Marvel долучаться новачки

Глава Marvel Кевін Файг розповів, що у кіновсесвіті з'являться три нових супергерої. Кого незабаром ми побачимо на великих екранах – читайте далі.

Продюсер уточнив, що фанати кіновсесвіту незабаром познайомляться з міс Марвел, Місячним лицарем, а також Жінкою-Халком.

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Крім того він додав, що наразі не знає, чи боротимуться вони разом із Месниками, чи будуть залучені як другорядні персонажі, які "розширять" кіновсесвіт.

Файг зазначив, що вперше нові герої з'являться у серіалах на стрімінговому сервісі Disney +, а вже після цього – у фільмах Marvel.

Нагадаємо, що стрімінговий сервіс Disney + почав свою роботу в США, Канаді та Нідерландах 12 листопада й майже відразу "зламався".

Раніше у мережі з'явилися перші фото Анджеліни Джолі зі зйомок нового фільму Marvel "Вічні". Зірку відобразили в костюмі героїні Тени зі стрічки. Фото зроблені зі значної відстані, але на них видно біле волосся Джолі та її обтислий костюм. Разом з Джолі на майданчику були Джемма Чан в ролі Серсі і Річард Медден у ролі Ікаріса. Судячи з локації, знімали епізод біля Гробниці космічних богів. Вічні стануть одним з перших фільмів, які будуть випущені в рамках четвертої фази кіновсесвіту Marvel.

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Джерело: Hollywood Reporter
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