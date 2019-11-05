Скорсезе пояснив, чому не любить фільми Marvel

Знаменитий режисер Мартін Скорсезе пояснив свою заяву, чому не вважає фільми Marvel справжнім кіно. Виявилось, що все значно простіше і не так скандально.

76-річний відомий американський кінорежисер та продюсер Мартін Скорсезе нещодавно спровокував скандал через те, що не вважає супергеройські стрічки справжнім кіно, адже вони більше сході на парки розваг. Після хвилі заяв акторів та інших режисерів він вирішив написала колонку в виданні The New York Times, щоб пояснити свої слова.

І ще: Тарантіно назвав улюблений фільм 2019 року, і він дуже моторошний

"Деякі люди сприйняли останню частину моєї відповіді у якості образи чи доказу того, що я ненавиджу Marvel. Чимало фільмів з їх франшизи зробили люди з помітним талантом та уміннями. Їх можна дивитись на екрані. Той факт, що ці фільми не цікавлять мене, - справа смаку та темпераменту. Знаю, що, якби я був молодшим та виріс в інший час, мені, можливо, сподобались би ці фільми чи я навіть сам би захотів зняти таке кіно", – зазначив режисер.

Він додав, що у час, коли починалась його кар'єра, фільми були про емоційні, естетичні та духовні одкровення.

"Чимало елементів, які визначають кіно для мене, є у фільмах Marvel. Але відвертості, таємниці чи справжньої емоційної небезпеки у них нема. Ніхто нічим не ризикує. Ці фільми зроблені, щоб задовільними специфічний набір потреб. Це сиквели за назвою, але римейки за духом, в них все прораховано і не може бути інакше. В цьому суть сучасних кінофраншиз: проводять тести ринку, аудиторії, їх узгоджують, допрацьовують і ще раз допрацьовують доти, поки вони не готові до споживання", – наголосив Скорсезе.

Варте уваги: Нові фільми листопада 2019: найкрутіші кінопрем'єри місяця