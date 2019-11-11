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Названий найпопулярніший фільм року: а ви вже подивилися?

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Месники і Джокер - фото 1
Месники і Джокер / eonline

Крута стрічка від кінокомпанії Marvel визнана найкращою за версією глядачів після відповідного голосування.

У Лос-Анджелесі назвали найкращий фільм 2019 року на думку глядачів. Про це повідомляється на офіційному сайті премії People's Choice Awards.

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У рамках церемонії нагородження щорічною премією People's Choice Awards був названий найкращий фільм. За підсумками глядацького голосування ним визнана стрічка Месники: Фінал. Крім того, Роберт Дауні-молодший, який зіграв роль Залізної людини, визнаний найкращим актором 2019 року. У 2018 році переможцем People's Choice Awards також стала стрічка Marvel – Месники: Війна нескінченності.

А ще дивіться унікальні фотографії актриси Мерилін Монро, зроблені Євою Арнольд під час зйомок фільму "Неприкаяні".

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Джерело: eonline
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