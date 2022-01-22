У Кенії народилися слоненята-двійнята: таке буває дуже рідко

У кенійському заповіднику Самбуру на світ з'явилися слонята-двійнята. Це рідкісне явище.

Двійнят серед новонароджених слонів зазвичай не більше 1%. Востаннє подібний випадок було зафіксовано у 2006 році, пише BBC.

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За словами засновника благодійної організації Save the Elephants Єна Дугласа-Гамільтона, минулого разу слони-двійнята прожили недовго. Річ у тім, що самкам не завжди вистачає молока прогодувати одразу двох дитинчат.

"Усі схрестили пальці за виживання цих слонят", – сказав зоозахисник.

Вагітність слоних – найдовша у ссавців. Її тривалість майже 22 місяці. Дитинчата з'являються на світ приблизно кожні чотири роки.

Раніше в Антарктиді знайшли найбільше риб'яче "місто". Дослідники виявили тисячі гнізд крижаної риби Neopagetopsis ionah у морі Ведделла. За словами фахівців, це найбільше зі знайдених на сьогодні нерестовищ у світі.

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