В Антарктиді знайшли найбільше риб'яче "місто": відео

Дослідники виявили тисячі гнізд крижаної риби Neopagetopsis ionah у морі Ведделла. За словами фахівців, це найбільше зі знайдених на сьогодні нерестовищ у світі.

Площа цього "мегаполісу" – 240 квадратних кілометрів, що відповідає невеликому місту, пише sci-news.

Це цікаво: У Чорнобилі сфотографували величного птаха, який мешкає у важкодоступних місцях

Спостереження вели з борту німецького науково-дослідного судна Polarstern. На глибині від 535 до 420 метрів підводна камера відобразила тисячі гнізд Neopagetopsis ionah на морському дні.

В середньому на три квадратні метри припадало одне гніздо. З щільності їх розташування, і навіть розміру всього району, який займають гнізда, дослідники припустили, що колонія може налічувати близько 60 мільйонів гнізд. Вчені пропонують зробити цю ділянку атлантичного сектора Південного океану територією, що охороняється законом.

І ще: "Зустріч, яка буває раз у житті": біля берегів Австралії зняли рідкісного восьминога