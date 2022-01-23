Дивіться, як кіт Тедді сам розганяє сноуборд та катається з пагорбів

Мотогонщик зі США Філ Смейдж веде блог, де публікує відео з екстремальними розвагами свого кота. Пухнастик по кличці Тедді Скейтс освоїв сноуборд, і тепер він сміливо застрибує на дошку та з'їжджає з пагорбів і трамплінів.

Так, головна особливість каналу Філа Смейджа – те, що він викладає відео, як його кіт дуже любить кататися на сноуборді. Тедді може сам скочуватися з пагорбів, спокійно стоїть на дошці, стрибає з трамплінів і з легкістю прокочується саморобними трасами. Для кота навіть записали реп, де перерахували всі його переваги.

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Перший ролик із Тедді Скейтсом на дошці з'явився у квітні 2020 року. Проте вже у серпні Тедді зник, господар не може знайти його досі. Другий ролик із найкращими трюками кота вийшов на каналі лише 8 січня.

"Вибачте, що це зайняло так багато часу, але оскільки Тедді все ще не повернувся, було дуже сумно монтувати ці кадри. Я сподіваюся, що він десь розважається у снігу. Ми всі любимо тебе, Тедді", – підписав відео Смейдж.

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