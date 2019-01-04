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У Катарі ввели податок на гріхи

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Алкоголь в Катарі суттєво здорожчав - фото 1
Алкоголь в Катарі суттєво здорожчав

У Катарі затвердили податок на товари, які негативно впливають на стан здоров'я.

З 1 січня 2019 року набрав чинності закон, згідно з яким вартість алкоголю буде розраховуватися з урахуванням 100% податку.

І ще: У Венеції введуть новий податок для туристів

Зазначимо, що в Катарі алкоголь і так дорого коштував, але після нововведень стане й зовсім розкішшю. Всього за одну ніч ціни виросли відразу вдвічі.

Податок вдвічі підвищив вартість алкоголю - фото 299136
Податок вдвічі підвищив вартість алкоголю

Наприклад, літрова пляшка джина обійдеться у 304 катарських ріалів (2312 гривень), а 24 банки пива – 384 ріали (2920 гривень). Значно дешевше можна придбати пляшку вина. Південноафриканський шираз буде коштувати порівняно недорого – усього 86 ріалів (654 гривні).

Нагадаємо, що публічно розпивати спиртні напої в Катарі категорично заборонено.

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Джерело: dailytelegraph
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