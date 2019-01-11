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У Карпатах зняли на відео потужний сніговий вихор

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Це звичайне для Карпат явище, стверджують метеорологи - фото 1
Це звичайне для Карпат явище, стверджують метеорологи / 7ways

У селі в Карпатах зняли на відео сніговий вихор.

У Карпатах зняли на відео сніговий вихор, що нагадує смерч. Незвичайне явище зняли лижники в селі Пилипець Закарпатської області.

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Як видно з відео, сніжний вихор піднявся прямо на гірськолижній трасі. Ролик за кілька годин набрав сотні переглядів. Водночас метеорологи закликають не переживати. За їхніми даними, це звичайне для Карпат явище, яке утворюється через перепади температури.

Днями в українських Карпатах замерз один з найбільших водоспадів країни – Манявський. Замерзлі струмені води створюють унікальну картину, яка доповнюється покритими снігом віковими ялинами, оточуючими водоспад.

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Джерело: mukachevo.net
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