У Карпатах повністю замерз водоспад: казкові фото

В українських Карпатах замерз один з найбільших водоспадів країни – Манявський.

Відповідні фото опубліковані на Facebook-сторінці видання "Слово народу".

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Замерзлі струмені води створюють унікальну картину, яка доповнюється покритими снігом віковими ялинами, оточуючими водоспад. Манявський водоспад розташований в п'яти кілометрах від села Манява Богородчанського району Івано-Франківської області в гірському масиві українських Карпат – Горгани. Водоспад є гідрологічном пам'ятником природи місцевого значення і місцем постійної уваги туристів. Основним джерелом Манявського водоспаду є річка Манявка. Висота водоспаду складає близько 20 м.

А нещодавно на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря досягла позначки -8°С і місцями вітер надув до 1 метра снігу. У районі вершини Пожижевської температура повітря о 8:00 опустилася до -7°C. Висота снігового покриву була зафіксована на рівні 24-33 сантиметри.

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