Сніг та посилення вітру: погода в Україні 12-13 січня

В Україні 12-13 січня очікується різка зміна погоди від морозів до відлиги.

Атмосферний фронт принесе в частину країни снігопади та сильний вітер, а на заміну негоді прийде відлига. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Проте черговий атмосферний фронт прийде вже на західні та північні області України. 12 січня там випадатиме сніг, посилиться вітер і, відповідно, крутитимуть хуртовини. Температура повітря найближчої ночі найнижчою буде на Півночі та в Центрі, -10-18 градусів, на решті території -2-9 градусів. Завтра вдень потепліє відчутно, -1-5 градусів, на північному сході холодніше, -5-9 градусів", – поділилась вона.

На Маланки, 13 січня, на заході потеплішає до відлиги, а в інших областях до -1-3 морозу. Тільки на півдні втримається 0+3. Сніжитиме лише на півночі та сході.

"У Києві 12-13 січня випадатиме сніг, місцями хуртовини. Температура повітря найближчої ночі -10-13 градусів, завтра вдень -2-4 градуси. 13 січня у столиці вночі -4-6 градусів, вдень -1-3 градуси. На Василя, 14 січня, у Києві – сніг, мокрий сніг, поривчастий вітер, -2+2 градуси", – підсумувала синоптик.

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