У Карпатах випав сильний сніг: фотофакт

Температура повітря у Карпатах опустилася до -5°С. У Горах пройшов рясний сніг і відчутно похолодало.

Сніг, який синоптики обіцяли в найближчі дні у західних областях, вже прийшов в Україну. Замело гору Піп Іван в Карпатах.

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Гору Піп Іван Чорногірський охопила хуртовина і снігопад. Температура повітря опустилася до -5°С. Снігопад тривав весь день, а зараз температура тримається на рівні -4°С. Як розповіли рятувальники, похолодало ще вранці, 12 квітня. Вони виклали знімки засніженої обсерваторії Білий слон на горі Піп Іван.

А от раптове повернення зими в США погіршило ситуацію не лише на дорогах, а й з авіаперельотами. Квітневий сніг можна побачити у соцмережах місцевих мешканців, і це точно не жарт.

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