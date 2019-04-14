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У Карпатах випав сильний сніг: фотофакт

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Гору Піп Іван Чорногірський охопила хуртовина і снігопад - фото 1
Гору Піп Іван Чорногірський охопила хуртовина і снігопад / zn.ua

Температура повітря у Карпатах опустилася до -5°С. У Горах пройшов рясний сніг і відчутно похолодало.

Сніг, який синоптики обіцяли в найближчі дні у західних областях, вже прийшов в Україну. Замело гору Піп Іван в Карпатах.

І ще: Прогноз погоди в Україні на 14 квітня

Гору Піп Іван Чорногірський охопила хуртовина і снігопад. Температура повітря опустилася до -5°С. Снігопад тривав весь день, а зараз температура тримається на рівні -4°С. Як розповіли рятувальники, похолодало ще вранці, 12 квітня. Вони виклали знімки засніженої обсерваторії Білий слон на горі Піп Іван.

У Карпатах випав сильний сніг: фотофакт - фото 321237

У Карпатах випав сильний сніг: фотофакт - фото 321238

А от раптове повернення зими в США погіршило ситуацію не лише на дорогах, а й з авіаперельотами. Квітневий сніг можна побачити у соцмережах місцевих мешканців, і це точно не жарт.

Читайте також: Де пройдуть дощі 14 квітня: прогноз погоди в Україні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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