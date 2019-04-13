Де пройдуть дощі 14 квітня: прогноз погоди в Україні

14 квітня в країні продовжиться зниження температури повітря, а дощі з грозами покинуть частину областей. Детальний прогноз погоди на завтра читайте далі.

За словами синоптик Наталки Діденко, на вихідних 13-14 квітня прохолодна погода перейде з заходу на більшість областей. У неділю, 14 квітня, значні опади прогнозується на сході та на півдні країни, а от центр та схід відзначиться сухою та малохмарною погодою.

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"На початку наступного тижня, 15 та 16 квітня, у нічні години в західних областях України та на півночі подекуди можливі заморозки. Загалом переважатиме прохолодна погода з температурою повітря в межах +10+14 градусів. Дощі в понеділок і вівторок пройдуть лише на сході та півдні України", – додала синоптик на своєму блозі на opinionua.

У Києві новий тиждень почнеться з сонячною погодою та потеплінням до +12+15.

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