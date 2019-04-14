Прогноз погоди в Україні на 14 квітня

Погода на сьогодні, 14 квітня, в Україні

14 квітня в Україні продовжаться дощі, а похолодання охопить майже всі області. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 14 квітня, в неділю, суха та малохмарна погода втримається напише у центрі, на заході та на півночі країни, а в решті областей пройдуть дощі зі зливами. Однак найтепліше буде на півдні та сході - до +14+16. Також синоптики попереджають про посилення вітру.

У Києві 14 квітня очікується +8+10, вдень без істотних опадів, вітер північно-східний до 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 14 квітня у містах України:

Ужгород +12+14

Львів +7+9

Чернівці +9+11

Івано-Франківськ +6+8

Тернопіль +7+9

Рівне +7+9

Луцьк +7+9

Вінниця +8+10

Хмельницький +8+10

Житомир +7+9

Чернігів +7+9

Черкаси +8+10

Миколаїв +13+15

Одеса +11+13

Херсон +14+16

Полтава +11+13

Суми +7+9

Харків +13+15

Дніпро +13+15

Запоріжжя +14+16

Донецьк +14+16

Луганськ +14+16

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