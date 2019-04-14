Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Вибори президента України 2019

Прогноз погоди в Україні на 14 квітня

  • 52
Погода на сьогодні, 14 квітня, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 14 квітня, в Україні

14 квітня в Україні продовжаться дощі, а похолодання охопить майже всі області. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 14 квітня, в неділю, суха та малохмарна погода втримається напише у центрі, на заході та на півночі країни, а в решті областей пройдуть дощі зі зливами. Однак найтепліше буде на півдні та сході - до +14+16. Також синоптики попереджають про посилення вітру.

У Києві 14 квітня очікується +8+10, вдень без істотних опадів, вітер північно-східний до 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 14 квітня у містах України:

Прогноз погоди в Україні на 14 квітня - фото 321137
  • Ужгород +12+14
  • Львів +7+9
  • Чернівці +9+11
  • Івано-Франківськ +6+8
  • Тернопіль +7+9
  • Рівне +7+9
  • Луцьк +7+9
  • Вінниця +8+10
  • Хмельницький +8+10
  • Житомир +7+9
  • Чернігів +7+9
  • Черкаси +8+10
  • Миколаїв +13+15
  • Одеса +11+13
  • Херсон +14+16
  • Полтава +11+13
  • Суми +7+9
  • Харків +13+15
  • Дніпро +13+15
  • Запоріжжя +14+16
  • Донецьк +14+16
  • Луганськ +14+16

Читайте також: Магнітні бурі у квітні 2019: коли українцям поберегти здоров'я

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Сповідь продавця: чому НІКОЛИ не варто довіряти промоутерам
  • 08 квітня, 12:13
  • 547
Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+)
  • 10 квітня, 21:30
  • 3423
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1392522
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна