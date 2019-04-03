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Частину США раптово накрили снігопади: фото і відео

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У США різко засніжило - фото 1
У США різко засніжило

Раптове повернення зими в США погіршило ситуацію не лише на дорогах, а й з авіаперельотами. Квітневий сніг можна побачити у соцмережах місцевих мешканців, і це точно не жарт.

Після різкої зміни погоди у канадському мегаполісі Торонто, раптові снігопади прийшли і на частину території США. Відомо, що з 2 квітня на сході країни у штаті Північна Кароліна почала негода. За останні майже 140 років це сьомий випадок квітневих снігопадів у США.

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Несподіване продовження зими вплинуло на стан доріг та розклад рейсів, однак людям це не заважає ділитись "різдвяно-весняними" фото та відео з Кароліни.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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