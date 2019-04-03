Частину США раптово накрили снігопади: фото і відео

Раптове повернення зими в США погіршило ситуацію не лише на дорогах, а й з авіаперельотами. Квітневий сніг можна побачити у соцмережах місцевих мешканців, і це точно не жарт.

Після різкої зміни погоди у канадському мегаполісі Торонто, раптові снігопади прийшли і на частину території США. Відомо, що з 2 квітня на сході країни у штаті Північна Кароліна почала негода. За останні майже 140 років це сьомий випадок квітневих снігопадів у США.

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Несподіване продовження зими вплинуло на стан доріг та розклад рейсів, однак людям це не заважає ділитись "різдвяно-весняними" фото та відео з Кароліни.

Check out the snow earlier today in Pageland in Chestefield county. Video via Judy Bowers. #scwxx #ncwx pic.twitter.com/CcVbK4msnJ — Ed Piotrowski (@EdPiotrowski) 2 квітня 2019 р.

For the first time in 37 years and only the 7th time since 1880, #Charlotte has picked up measurable #snow! Officially 0.1" so far but areas nearby have had more. Video via @aelliottharper pic.twitter.com/ccX46ZqYxg — Mike Seidel (@mikeseidel) 2 квітня 2019 р.

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