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У Канаді з'явилася зубна паста в формі таблеток

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У Канаді з'явилася зубна паста в формі таблеток - фото 1

Канадські підприємці Майк Медікоф і Деміен Вінс розробили зубну пасту у формі таблеток. Так вони спробували створити екоальтернативу традиційним пастам, які упаковують в пластикові тюбики.

Зубна паста Вінса і Медікофа називається Change Toothpaste. Вона продається в біорозкладній упаковці, всередині якої є 65 білих таблеток. Одну таку таблетку потрібно помістити між задніми зубами і розкусити – далі можна чистити як зазвичай.

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У Канаді з'явилася зубна паста в формі таблеток - фото 374739

Один пластиковий тюбик розкладається понад 500 років і його неможливо утилізувати. Якщо ми хочемо менше шкодити навколишньому середовищу, то повинні йти на кардинальні зміни. Ми хочемо, щоб наші діти й онуки жили в безпечному і чистому світі, – кажуть Медікоф і Вінс.

На розробку Change Toothpaste підприємців підштовхнула 16-річна дочка Медікофа, яка виступає проти використання пластику. Чоловіки місяцями працювали над пастою, поки не знайшли потрібний для неї формат. Всього вони випробували близько ста тестових формул. Чоловіки стверджують, що їхня паста схвалена лікарями і підходить як для дітей, так і для дорослих. Одна упаковка Change Toothpaste продається на офіційному сайті за 10 доларів.

У Канаді з'явилася зубна паста в формі таблеток - фото 374738
У Канаді з'явилася зубна паста в формі таблеток - фото 374737

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