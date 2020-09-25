У Каліфорнії з'явився мурал, присвячений зірці Чорної Пантери Чедвіку Боузману

У торговельній зоні каліфорнійського парку розваг Disney з'явився мурал, присвячений актору Чедвік Боузману. Його створив художник Нікколас Сміт.

Малюнок присвятили акторові фільму "Чорна Пантера" Чедвіку Боузману, котрий наприкінці серпня помер після тривалої боротьби з раком.

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"Це особливий проєкт. Мій триб'ют королю Чеду тепер зображений на стіні в центрі парку Disney, – написав він в інстаграмі. – З цією роботою замкнулося коло: минулого літа моїми останніми проєктами в ролі дизайнера Disney Imagineer стали малюнки для дитячої лікарні та "Кампусу Месників". Для мільйонів дітей Т'Чалла був справжньою легендою, і не було нікого гіднішого для втілення цього персонажа, ніж Чедвік Боузман".

На муралі можна побачити актора в образі супергероя Чорної Пантери, який здійснює вітальний жест королівства Ваканда разом з маленьким хлопчиком, котрий стоїть у лікарняному одязі.

Нагадаємо, Чедвік Боузман помер 29 серпня після тривалої боротьби з раком товстої кишки. Саме твіт про це став рекордним у мережі Twitter.

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