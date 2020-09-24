До кінця 2020 року Marvel не покаже жодного фільму: на коли перенесли Чорну вдову

Marvel у 2020 році не показав жодного нового фільму

Студія Disney перенесла прем'єри кінокоміксів Marvel "Чорна вдова", "Вічні" і "Шан-Чі і легенда десяти кілець" через тривалу глобальну кризу в галузі охорони здоров'я. Розповідаємо, на коли заплановані нові дати прем'єр фільмів.

Зазначимо, що це перший випадок з 2009 року, коли жоден фільм кінематографічного всесвіту Marvel не вийде в прокат протягом календарного року.

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Спочатку Marvel повинна була випустити фільм про Наташу Романофф у травні 2020 року. Тепер прем'єра "Чорної вдови" запланована на 7 травня 2021 року. Ця дата відсуває вихід фільму "Шан-Чі і легенда десяти кілець" з 7 травня на 9 липня 2021 року, а "Вічні" перенесли з 12 лютого на 5 листопада 2021 року.

А поки дивіться трейлер фільму "Чорна вдова" та очікуйте на появу стрічки на великих екранах:

Прем'єри ряду інших фільмів студії Disney також були зміщені.

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