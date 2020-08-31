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Названо повідомлення, яке стало найпопулярніше у Twitter

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Чедвік Боузман - фото 1
Чедвік Боузман / instagram

Повідомлення у Twitter про смерть зірки фільму Чорна пантера Чедвіка Боузмана стало найпопулярнішим у соцмережі.

У суботу, 29 серпня, на офіційній сторінці американського актора Чедвіка Боузмана було опубліковано повідомлення про смерть зірки. За три дні цей твіт набрав 7,3 мільйона лайків і понад 3 мільйони ретвітів.

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Попередній рекорд належав твіту 44-го президента США Барака Обами, який опублікований у 2017 році: "Ніхто не народжується з ненавистю до іншої людини через колір шкіри, походження або релігію". Публікація набрала 4,3 мільйона лайків і понад 1,6 мільйона ретвітів.

Нагадаємо, Чедвік Боузман помер 28 серпня у віці 43 років. У 2016 році в актора виявили рак товстої кишки, останні чотири роки чоловік проходив курс лікування. Чедвік Боузман відомий за роллю Чорної пантери в фільмах Marvel. Вперше він зіграв цю роль у кінострічці "Перший месник: Протистояння" 2016 року. У 2018-му вийшов фільм "Чорна пантера", також Боузман зіграв короля Ваканди в картинах "Месники: Війна нескінченності" і "Месники: Завершення".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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