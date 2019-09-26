У Каліфорнії поліцейська Tesla розрядилася під час погоні

У Каліфорнії під час погоні за підозрюваним злочинцем у поліцейського Джессі Хартмана розрядився автомобіль Tesla. Кумедний інцидент завадив йому спіймати злочинця.

Хартман переслідував автомобіль, який міг бути пов'язаний зі злочином у місті Санта-Клара. Швидкість погоні досягла 200 км/год, однак незабаром поліцейський зрозумів, що заряду його Tesla вистачить не більше, ніж на 10 км шляху. Про це він повідомив диспетчеру, і погоню продовжили звичайні патрульні машини.

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Але через вісім хвилин поліцейські і зовсім відмовилися від переслідування через небезпечні манери водіння підозрюваного. Пізніше цю машину знайшли покинутою на Сан-Хосе. Водій втік.

Tesla розрядилась під час погоні

У поліції припустили, що електромобіль просто забула зарядити попередня зміна поліцейських.

Зазначимо, що поліція цього відділку купила Tesla Model S у 2018 році, витративши на електромобіль $ 61 тисячу.

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