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Хакер зламав бортовий комп'ютер Tesla і відправив електрокар в керований занос: відео
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Хвацький водій влаштував на електрокарі Tesla справжнісінький дрифт. Це сталося не без участі хакера, який зламав всю систему захисту, після чого відео віражів з'явилося на YouTube. За тиждень ролик набрав уже понад 55 тисяч переглядів.
В цілому, Tesla може похвалитися хорошими характеристиками і легко може втерти носа будь-яким конкурентам у своїй ніші. Але є одне "але"! Для любителів Форсажа, може не вистачити перчинки в її управлінні, в керований занос, на жаль, цей електрокар не відправити.
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З метою безпеки, в електронній системі передбачені своєрідні запобіжники. Вельми завбачливо, але завжди знайдуться охочі обійти правила. Кілька хвилин "магії" і на бортовому комп'ютері вдалося відключити рекуперативне гальмо, систему екстреного гальмування, а також систему стабілізації і контролю тяги. Те, що відбувалося далі – дивіться на відео:
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