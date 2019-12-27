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У HUAWEI з'явиться новий суббренд

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Nova може стати новим суббрендом HUAWEI - фото 1
Nova може стати новим суббрендом HUAWEI

Компанія Huawei планує зробити з серії смартфонів Nova окремий бренд, який, крім телефонів, буде випускати й інші гаджети. Про це повідомив інсайдер під ніком Digital Chat Station у китайській соцмережі Weibo.

Згідно з повідомленням Digital Chat Station, Nova готує "розумний" годинник, безпровідні навушники й інші гаджети.

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Цьогоріч Huawei уже випустила безпровідну колонку під назвою Nova Mini і представила серію смартфонів Nova 6 з підтримкою мереж 5G.

У HUAWEI з'явиться новий суббренд - фото 376776
У HUAWEI з'явиться новий суббренд - фото 376775

Цілком ймовірно, що Nova стане черговим суббрендом Huawei вже у наступному році, як це було з Honor у 2013 році.

Раніше HUAWEI запустила власну альтернативу сервісів Google. Сервіси уже доступні користувачам на території Китаю, які можуть встановити додатки HUAWEI Mobile Services і HMS Core, що перебувають на стадії бета-тестування. Вони пропонують інтеграцію з обліковими записами HUAWEI, вбудовану платіжну систему, електронний гаманець та службу повідомлень. Цей пакет сервісів і додатків позиціонується, як альтернатива програмному забезпеченню Google для смартфонів.

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Джерело: digger
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