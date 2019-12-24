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HUAWEI запустила власну альтернативу сервісів Google

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Huawei продовжує творити альтернативу сервісам Google - фото 1
Huawei продовжує творити альтернативу сервісам Google

На початку листопада на конференції Web Summit 2019 HUAWEI познайомила розробників і користувачів з власною платформою HMS, яка покликана замінити сервіси Google у нових смартфонах компанії. Допрацювавши кожну складову проєкту, компанія оголосила про старт проєкту.

Сервіси HUAWEI вже доступні користувачам на території Китаю, які можуть встановити додатки HUAWEI Mobile Services і HMS Core, що перебувають на стадії бета-тестування.

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Вони пропонують інтеграцію з обліковими записами HUAWEI, вбудовану платіжну систему, електронний гаманець та службу повідомлень. Цей пакет сервісів і додатків позиціонується як альтернатива програмному забезпеченню Google для смартфонів.

За даними HUAWEI, набір сервісів HMS вже використовують понад мільйон розробників, а сама платформа пропонує понад 45 тисяч ігор і додатків. Як повідомляють представники компанії, до кінця 2019 року HUAWEI також представить у рамках власної екосистеми навігаційний сервіс, ігрову платформу і месенджер – все це запрацює у найближчі дні. Другим регіоном присутності HUAWEI Mobile Services стане Індія.

Наразі сервіс доступний у Китаї - фото 376131
Наразі сервіс доступний у Китаї

"У нас є HMS, і ми намагаємося створити мобільну екосистему. Більшість ключових додатків, таких як навігація, платежі, ігри і обмін повідомленнями, будуть готові до кінця грудня", – заявив генеральний директор HUAWEI India Чарльз Пенг.

Для стимулювання розробників HUAWEI раніше створила спеціальний фонд з капіталом у $ 1 мільярд. Таким чином китайська корпорація має намір вирішити проблему недоступності сервісів Google на своїх нових смартфонах і запропонувати альтернативу частково заблокованим у КНР американським сервісам.

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Джерело: gizmochina
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