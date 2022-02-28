У Харкові комендантська година розпочнеться сьогодні о 16:00

У Харкові триває знищення диверсійних груп окупантів, місто під контролем. Однак для більшої ефективності боротьби з ворогом влада продовжила комендантську годину.

Так, сьогодні, 28 лютого, комендантська година у Харкові розпочнеться о 16:00. Триватиме вона до 6:00 1 березня. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Снєгубов на своїй сторінці у Facebook.

І ще: У Києві запрацювали продуктові магазини та комунальний транспорт

Усім жителям обов’язково потрібно мати при собі документи, заборонено пересуватися групами. До магазинів чи аптек ходіть максимум по 2 особи. Виїжджати за межі міста не рекомендуємо, це небезпечно!

Не провокуйте, якщо вас зупинила Тероборона чи Поліція – поводьтеся спокійно, покажіть документи та спокійно поясніть, куди ви йдете чи їдете, – додав Снєгубов.

Читайте також: