На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
До біса Zoom: британці використовують для робочих конференцій Red Dead Redemption 2
-
- 20
Пов'язаний з коронавірусом карантин змусив більшу частину компаній перейти на віддалену роботу, і згадати про Zoom. Ця програма для проведення конференцій відібрала частку аудиторії Skype, але тепер їй доведеться конкурувати з популярною грою Red Dead Redemption 2.
Ілюстратор Вів'єн Шварц розповіла у твіттері, що намагалася налагодити зв'язок з командою через Skype і Zoom, але це всіх тільки дратувало. У результаті вони почали шукати гру, в якій змогли б зустрічатися і обговорювати робочі моменти. Першим ліпшим варіантом став Minecraft, але люди швидко відволікалися, що заважало процесу.
І ще: Учені назвали вагому причину їздити на роботу на велосипеді
Найвідповіднішим же варіантом стала Red Dead Redemption 2, а точніше Red Dead Online, в якій гравці можуть вивчати світ дикого заходу разом.
"Zoom відстій, замість цього ми почали проводити редакційні зустрічі у Red Dead Redemption. Приємно сидіти біля багаття і обговорювати проєкти, під виття вовків", – каже Вів'єн.
З плюсів такого формату Вів'єн відзначає можливість роз'їхатися по конях по закінченню зборів. До цього співробітники просто усміхалися в камеру, поки адмін намагався вимкнути конференцію. Крім того, у Red Dead Redemption 2 відмінні пейзажі, і можна спілкуватися з колегами за прогулянкою.
У перервах на каву можна просто відійти до багаття і запустити анімацію готування, щоб тебе не викинуло з гри за бездіяльність.
"Локації тут приголомшливі, так що ви можете ходити і розмовляти, а якщо якийсь інший загін нападе, на бій зазвичай йде всього п'ять хвилин. Тобто це така перерва на чай, тільки не треба говорити іншим, що ви пішли наливати собі чай або домовлятися, коли це зробити", – додала Шварц.
Мінуси також знайшлися. У грі виникає баг зі зникненням багаття, і тоді колегам доводиться сидіти у темряві. А ще стіл не завжди відображається для всіх учасників зборів. Також присутнє обмеження на чисельність загону в сім чоловік.
Що стосується технічної сторони, то, схоже, Вів'єн використовує Xbox One для зустрічей. Автор зазначає, що консоль коштує понад сотню фунтів, а Red Dead Redemption 2 недавно з'явилася у Game Pass, відтак грати можна всього за $ 10 на місяць.
Читайте також: Як реагувати на жорстку критику: крутий метод Стіва Джобса
-
21:56Три способи зберегти радість у стосунках
-
21:45Спробуйте цієї ночі: 5 еротичних ігор для закоханих
-
21:39Євгенія Мазур – переможниця Від пацанки до панянки 4 сезон: біографія і фото
-
21:22Співачка Мішель Андраде показала ідеальне тіло
-
21:13Блогер розібрав топовий OPPO Find X2 Pro: всередині на нього чекав сюрприз
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
21:0026 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:54Науковці розповіли, чому варто щодня пити морквяний сік
-
20:42До біса Zoom: британці використовують для робочих конференцій Red Dead Redemption 2
-
20:20Porsche Taycan Turbo S проти Tesla Model S: перегони титанів
-
20:13Учені назвали вагому причину їздити на роботу на велосипеді
-
19:54Скільки українців влізли у борги під час карантину
-
19:44Розстріляв з водяного пістолета: священник став зіркою мережі після хрестин
-
19:23Чоловік зробив манікюр оголеній Хайді Клум просто у ліжку
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:13Maserati показала нові фотографії суперкара MC20
-
19:10ТОП неправдоподібних речей у фільмах, які найбільше дратують глядачів
-
18:59Від пацанки до панянки 4 сезон 15 випуск: дивитись онлайн, хто переміг у фіналі
-
18:50Легендарній комп'ютерній грі виповнилося 30 років: в неї грав кожен
-
18:41Мухтар уже не той: роботопса навчили пасти овець
-
18:25В Єрусалимі відкрили Храм Гробу Господнього
-
18:12В японському ресторані розсадили плюшевих звірят, аби відвідувачі дотримувалися дистанції
-
18:00Гороскоп на 26 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:52Цей чоловік створює з піску неймовірні реалістичні скульптури
-
17:42Чому не можна цілком і повністю відмовлятися від солі
-
21:45Спробуйте цієї ночі: 5 еротичних ігор для закоханих
-
19:10ТОП неправдоподібних речей у фільмах, які найбільше дратують глядачів
-
15:42Кожен третій – хибний: чому не варто ставити собі діагноз за допомогою Google
-
14:15ТОП-4 серіали про майбутнє, які варто подивитись
-
12:518 областей України не готові перейти на другий етап послаблення карантину: список
-
09:20Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 25 травня
-
07:25Погода в Україні 25 травня: точний прогноз по містах
- 24 травня
-
21:55Карантин 100-річної давності: життя під час пандемії іспанки у фоторепортажі
-
18:50Дівчина тижня: татуйована модель Лоуренс Бедард, яка заводить мережу зухвалими фото (18+)
-
15:00Як змінювалася Руслана: еволюція кар'єри співачки у фото та відео
-
13:22Сучасні вампіри, віртуальний світ і золота лихоманка: три серіали для вихідних
-
10:15Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 24 травня
-
08:13Кілька хитрощів, які допоможуть побороти тягу до солодкого
- 23 травня
-
21:23Як тобі не соромно: Тіна Кароль оголила груди у новій ефектній фотосесії (18+)
-
18:23Як реагувати на жорстку критику: крутий метод Стіва Джобса
-
15:25Післякарантинна мода: найстильніші види чоловічих вусів
-
10:15Найкраща поп-музика травня: нові пісні тижня для крутого настрою
-
08:13Не лише під час карантину: учені з'ясували, як часто потрібно мити руки
- 22 травня
-
21:32Сексу не буде: 5 фраз, яких ніколи не можна казати чоловікові у ліжку
-
19:05ТОП 5 застарілих речей, які незабаром зникнуть з автомобілів
-
16:21Як змінилася спокуслива англійка Агнес Дін: фото 18+
-
15:40Не можете створити аватар у Facebook? Розповідаємо, що робити
-
12:15Коростишівський кар'єр на Житомирщині: ідеальне місце для відпочинку на вихідних
-
10:40Адаптивний карантин в Україні: які пом'якшення починають діяти 22 травня
-
09:19Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 22 травня