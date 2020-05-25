До біса Zoom: британці використовують для робочих конференцій Red Dead Redemption 2

Пов'язаний з коронавірусом карантин змусив більшу частину компаній перейти на віддалену роботу, і згадати про Zoom. Ця програма для проведення конференцій відібрала частку аудиторії Skype, але тепер їй доведеться конкурувати з популярною грою Red Dead Redemption 2.

Ілюстратор Вів'єн Шварц розповіла у твіттері, що намагалася налагодити зв'язок з командою через Skype і Zoom, але це всіх тільки дратувало. У результаті вони почали шукати гру, в якій змогли б зустрічатися і обговорювати робочі моменти. Першим ліпшим варіантом став Minecraft, але люди швидко відволікалися, що заважало процесу.

І ще: Учені назвали вагому причину їздити на роботу на велосипеді

Найвідповіднішим же варіантом стала Red Dead Redemption 2, а точніше Red Dead Online, в якій гравці можуть вивчати світ дикого заходу разом.

"Zoom відстій, замість цього ми почали проводити редакційні зустрічі у Red Dead Redemption. Приємно сидіти біля багаття і обговорювати проєкти, під виття вовків", – каже Вів'єн.

З плюсів такого формату Вів'єн відзначає можливість роз'їхатися по конях по закінченню зборів. До цього співробітники просто усміхалися в камеру, поки адмін намагався вимкнути конференцію. Крім того, у Red Dead Redemption 2 відмінні пейзажі, і можна спілкуватися з колегами за прогулянкою.

У перервах на каву можна просто відійти до багаття і запустити анімацію готування, щоб тебе не викинуло з гри за бездіяльність.

"Локації тут приголомшливі, так що ви можете ходити і розмовляти, а якщо якийсь інший загін нападе, на бій зазвичай йде всього п'ять хвилин. Тобто це така перерва на чай, тільки не треба говорити іншим, що ви пішли наливати собі чай або домовлятися, коли це зробити", – додала Шварц.

Мінуси також знайшлися. У грі виникає баг зі зникненням багаття, і тоді колегам доводиться сидіти у темряві. А ще стіл не завжди відображається для всіх учасників зборів. Також присутнє обмеження на чисельність загону в сім чоловік.

Що стосується технічної сторони, то, схоже, Вів'єн використовує Xbox One для зустрічей. Автор зазначає, що консоль коштує понад сотню фунтів, а Red Dead Redemption 2 недавно з'явилася у Game Pass, відтак грати можна всього за $ 10 на місяць.

Читайте також: Як реагувати на жорстку критику: крутий метод Стіва Джобса