У халаті на голе тіло: спокуслива Тіна Кароль розбурхала мережу знімком без білизни

Українська поп-королева Тіна Кароль завела шанувальників пікантним знімком. На ньому зірка позувала лише в халаті і з рушником на голові.

Співачка Тіна Кароль часто вибирати кокетливі і спокусливі наряди, а також бере участь у сміливих фотосесіях. Так, артистка показала відверті фото, зроблені в рамках одного з пікантних фотосетів.

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На свіжому знімку красуня позує на ліжку в одному білосніжному халаті, який накинула на голе тіло. Артистка грайливо приспустила лінію плеча, оголивши зону декольте і давши зрозуміти, що під домашнім вбранням немає білизни. Вона також частково оголила стрункі ніжки в кадрі.

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