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Володимир Зеленський зворушливо привітав дружину з днем народження

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Володимир та Олена Зеленські - фото 1
Володимир та Олена Зеленські / Instagram

Сьогодні, 6 лютого, день народження у першої леді України Олени Зеленської. Їй виповнилося 42 роки. Президент Володимир Зеленський зворушливо привітав дружину зі святом. Вітальні слова з'явилися на сторінках глави держави у соцмережах.

"Кохати. Захоплюватися. Пишатися. Бачити твоє відображення в очах дітей. Відчувати твою турботу і підтримку. Бути спокійним і впевненим, знаючи, що ти завжди поруч. Гадати, як ти відреагуєш на новини – приємні чи не дуже. Чекати зустрічі вдома, ніби перед першим побаченням. Сказати поглядом те, для чого слова бувають зайвими. Разом сміятися й сумувати. Йти по життю на відстані дотику, не втрачаючи зв’язку ні на мить. Це і є людське щастя. Принаймні для мене. Бо моє щастя – це ти", – написав Зеленський.

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Президент України також подякував дружині за кожен крок, який вони зробили разом і пообіцяв ще багато "пригод".

"Нам ще багато треба буде пройти. Попереду – довга дорога з несподіваними поворотами і незабутніми враженнями. І я щасливий від цього. Тому що з тобою я зможу все на світі!" – додав Зеленський.

Володимир Зеленський і Олена Кияшко одружені вже 16 років – з 2003 року. Зараз пара виховує 12-річну дочку Олександру та п'ятирічного сина Кирила. До того, як одружитися, пара була у відносинах вісім років.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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