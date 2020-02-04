Славу з НеАнгелів жорстко розкритикували через зовнішній вигляд

Українська співачка і солістка групи НеАнгели Слава Камінська здивувала шанувальників зовнішнім виглядом на новому відео. Фанати не у захваті.

Так, відповідний ролик артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На відео Камінська позувала в ефектному червоному платті з глибоким декольте, яке підкреслило пишні груди Слави. Образ завершував яскравий макіяж. Примітно, що більшість шанувальників ледве впізнали співачку на ролику. На думку фанатів, в новому образі Камінська стала практично невпізнанною, а також старше на кілька років.

Днями Слава Камінська з групи НеАнгели повернулася з відпочинку і одразу ж зайнялася собою. Красуня показала нове фото на своїй сторінці в Instagram, порадувавши шанувальників пікантною позою.

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