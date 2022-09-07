У Gucci випустили сумку в формі людського серця

Модний будинок Gucci не перестає дивувати своїми дизайнерськими експериментами та сміливими рішеннями. На цей раз бренд представив сумочку Broadway, яка виконана у формі людського серця.

Так, жіноча невеличка сумка Broadway від Gucci, що виступає блискучим символом романтизму, входить до колекції Aria. За модний аксесуар доведеться віддати 700 євро.

І ще: Dior Maison представив колекцію вуличних меблів

Сумочка важить 430 грамів та оброблена емалевим покриттям і покрита стразами. А знімний ремінь-ланцюжок робить модель універсальною і дозволяє носити її різними способами.

Усередині вона дуже маленька – ширина 10 см, висота – 16 см, а глибина – 8 см. Аксесуар доступний в трьох кольорах – золотому, срібному та рожевому.

Читайте також: Неправильний тон додає віку: 7 помилок у макіяжі