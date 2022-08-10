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Dior Maison представив колекцію вуличних меблів
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Dior Maison випустив колекцію вуличних меблів, до яких увійшли стільці та два столи. Над створенням працював французький дизайнер Сем Барон.
Кутюрний бренд Dior Maison за підтримки французького дизайнера Сема Барона створив колекцію садових меблів у стилі Medallion, до якої входить стілець, крісло та два столи, пише Hypebeast.
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Дизайн стільця відсилає до крісла-медальйону Miss Dior, яке вважається одним із символів бренду. Стіл доступний у двох варіантах – з круглою та квадратною стільницею. Садові меблі виконані з металу та представлені у в насиченому зеленому кольорі.
Ці справжні об'єкти бажання – і емблеми досконалості, – так в Діор описали свою нову колекцію меблів.
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