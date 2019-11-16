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У Грети конкурент? 8-річний хлопчик написав пісню про зміни у кліматі

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Хлопчику записати пісню допоміг шкільний хор - фото 1
Хлопчику записати пісню допоміг шкільний хор

Френкі Морланд, 8-річний хлопчик з міста Фліт у Великобританії, присвятив пісню зміні клімату. Здається, у Грети Тунберг є креативний конкурент.

Записати трек World In Danger йому допомагав шкільний хор. У пісні Френкі закликає усіх піклуватися про світ, поки не пізно.

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В інтерв'ю хлопчик розповів, що ідея пісні з'явилася у нього після того, як у шкільній бібліотеці він прочитав книжку про вимираючі види тварин. Його кумир – натураліст сер Девід Аттенборо. Френкі написав йому листа, де розповів, як намагається змінити ситуацію, і отримав відповідь, в якій Аттенборо висловив йому свою підтримку.

Повідомляється, що весь прибуток від продажу синглу буде спрямований на екологічні цілі.

Слухайте пісню Френкі та не забувайте піклуватися про довкілля:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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