Нідерландці випустили джинси, які не шкодять довкіллю

Сімейна екологічна фабрика з виробництва джинсових виробів Candiani представила першу у світі еластичну джинсову тканину, яка здатна біологічно руйнуватися. Вона виготовлена ​​з використанням запатентованої технології Coreva Stretch Technology (натурального гумового волокна).

Джинси випущені обмеженим тиражем, і у кожної пари – свій унікальний номер. Придбати ці моделі можна в магазинах Denham і на сайті бренду.

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Інноваційний денім виготовлений з органічної бавовни і натурального каучуку, нового компонента, який у Candiani замінив традиційні синтетичні і бензинові еластомери. При цьому екологічний джинс має такі ж еластичні властивості, що і звичайний.

Ідея створення натуральної гумової пряжі Coreva Stretch Technology спала на думку Альберто Кандіані, власнику фабрики Candiani, в ковбасному відділі магазину делікатесів у Мілані.

У світі, де ресурси скорочуються, а звалища переповнені викинутим одягом, ми зобов'язані шукати поновлювані ресурси на додаток до біорозкладаних і компостованих матеріалів, – розповів Кандіані WWD. – Ми робимо це не тому, що є попит, а тому, що це правильно.

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