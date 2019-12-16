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У Google вперше розповіли, яку загальну площу відзняли для своїх карт

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Google Maps - фото 1
Google Maps / Twitter

Даних сервісу Google Street View досить, щоб обігнути Землю понад 400 разів. Це набагато більше, ніж у будь-якого іншої картографічної програми.

Проєкт компанії Google з перегляду вулиць Street View містить зображення, які в цілому охоплюють 16 млн кв. км, а база Google Earth налічує 58 млн кв. кілометрів, тобто близько 98% населених територій Землі.

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Даних Street View досить, щоб обігнути земну кулю понад 400 разів.

SV timelapse

У компанії розповіли, що зйомка місцевості для Google Street View може займати до декількох тижнів. Google використовує для цього спеціальні автомобілі, оснащені камерами і лазерними сканерами.

У місцях, де не може проїхати автомобіль, зйомка проводиться за допомогою рюкзаків Street View Trekker. Для цих цілей компанія використовує навіть тварин. Отримані знімки є основою не тільки для Street View і Google Earth, але і для інших сервісів компанії.

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Джерело: blog.google
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