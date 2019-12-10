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Що найчастіше шукали українці в Google у 2019 році

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Запити українців у Google - фото 1
Запити українців у Google / ukraine.googleblog

Пошуковик Google представив топ-запитів 2019 року в Україні. А що шукали ви?

Найпопулярнішим пошуковим запитом 2019 року в Google Україна стала "Гра престолів 8 сезон", фінальний сезон популярного серіалу.

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Другий за популярністю запит "Зеленський", а на третьому місці "Юлія Началова". Крім того, українських користувачів Google цікавили результати виборів в Україні і дебати кандидатів у президенти, новини про Анастасію Заворотнюк, серіал "Чорнобиль" і конкурс "Євробачення 2019".

Гра престолів 8 сезон - фото 373442
Гра престолів 8 сезон

У категорії "Персона" українці найчастіше шукали інформацію про Володимира Зеленського, Анастасію Заворотнюк та Петра Порошенка. Крім того користувачі Google цікавилися артистами MARUV, Потапом і Біллі Айліш. В категорії "Фільми" в 2019 році українці найчастіше шукали в Google психологічний трилер за мотивами коміксів "Джокер". Також до списку найбільш популярних фільмів за версією користувачів Google Україна потрапили екранізація історичної повісті Івана Франка "Захар Беркут" і новий фільм Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді".

Володимир Зеленський - фото 373444
Володимир Зеленський

"Купівлею року" в Україні став новий iPhone 11. Також українці цікавилися, де купити автокрісло і бустер, а також купівлею квитків МАУ і Укрзалізниці. У 2019 році користувачі хотіли дізнатися, що таке томос, подагра і формула Штайнмаєра. Намагалися з'ясувати, як зробити Інстаграм темним, як перевірити себе в списках виборців і як їсти авокадо. А також цікавилися чому падає долар, чому Зеленський не прийшов на стадіон і чому в Києві туман.

iPhone 11 - фото 373445
iPhone 11
Як їсти авокадо - фото 373446
Як їсти авокадо

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Джерело: ukraine.googleblog
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