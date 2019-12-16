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У Google розповіли про місця, якими найчастіше цікавилися туристи

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Мальдіви - фото 1
Мальдіви / tpg

Найпопулярніша пошукова система Google опублікувала річний звіт, в якому, крім іншого, було визначено найтрендовіші напрямки, якими цікавилися мандрівники з США.

У перелік найпопулярніших напрямків 2019 року потрапили місця, інформацію про яких користувачі шукали в інтернеті найчастіше. Проте цікаво, що це аж ніяк не наймасовіші локації світу.

І ще: У Google вперше розповіли, яку загальну площу відзняли для своїх карт

Так, першу сходинку посіли Мальдіви. Користувачі найбільше цікавилися приватним островом Kudadoo Maldives і готелем Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi. Другу позицію займає Японія, а третю – острів Бора-Бора.

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Мальдіви
Японія - фото 374424
Японія
Острів Бора-Бора - фото 374422
Острів Бора-Бора

ТОП 10 трендових запитів про подорожі в Google

  1. Мальдіви
  2. Японія
  3. Бора-Бора
  4. Лас-Вегас
  5. Мексика
  6. Аляска
  7. Новий Орлеан
  8. Каліфорнія
  9. Нью Йорк
  10. Коста-Ріка.

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Джерело: cnbc
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