У Google розповіли про місця, якими найчастіше цікавилися туристи

Найпопулярніша пошукова система Google опублікувала річний звіт, в якому, крім іншого, було визначено найтрендовіші напрямки, якими цікавилися мандрівники з США.

У перелік найпопулярніших напрямків 2019 року потрапили місця, інформацію про яких користувачі шукали в інтернеті найчастіше. Проте цікаво, що це аж ніяк не наймасовіші локації світу.

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Так, першу сходинку посіли Мальдіви. Користувачі найбільше цікавилися приватним островом Kudadoo Maldives і готелем Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi. Другу позицію займає Японія, а третю – острів Бора-Бора.

Мальдіви

Японія

Острів Бора-Бора

ТОП 10 трендових запитів про подорожі в Google

Мальдіви Японія Бора-Бора Лас-Вегас Мексика Аляска Новий Орлеан Каліфорнія Нью Йорк Коста-Ріка.

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