Названо наймогутніші країни світу

У мережі опублікували рейтинг наймогутніших країн світу за підсумками року, що минає. Його склали американський журнал U.S.News&World Report, а також аналітики BAV Group і університету Пенсільванії.

Експерти оцінювали військову міць країн, дані про ВВП, домінування на політичній арені, у світі і в ЗМІ, а також участь в міжнародних альянсах. Так, в результаті першу сходинку посіли США, чия економіка була визнана найсильнішою, а військовий бюджет – найбільшим.

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Most powerful countries, 2019:



1.USA

2.Russia

3.China

4.Germany

5.UK

6.France

7.Japan

8.Israel

9.Saudi Arabia

10.South Korea



12.Canada

15.Australia

16.Turkey

17.India

18. Italy

22.Pakistan

29.Egypt

30.Brazil



(U.S. News & World Report) — World Index (@theworldindex) December 15, 2019

Друге місце експерти віддали Росії, далі йде Китай. Слідом за трійкою лідерів йдуть Німеччина, Великобританія, Франція і Японія. У десятці найсильніших країн світу також виявилися Ізраїль, Саудівська Аравія та Південна Корея.

Україна в рейтингу займає 39-е місце. Вище за нашу країну розмістилася Білорусь, вона на 35-му рядку рейтингу. Країнами з найменшим впливом в світі виявилися Естонія, Латвія, Литва, Словенія і Словаччина.

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