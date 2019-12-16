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Названо наймогутніші країни світу

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Названо наймогутніші країни світу - фото 1

У мережі опублікували рейтинг наймогутніших країн світу за підсумками року, що минає. Його склали американський журнал U.S.News&World Report, а також аналітики BAV Group і університету Пенсільванії.

Експерти оцінювали військову міць країн, дані про ВВП, домінування на політичній арені, у світі і в ЗМІ, а також участь в міжнародних альянсах. Так, в результаті першу сходинку посіли США, чия економіка була визнана найсильнішою, а військовий бюджет – найбільшим.

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Друге місце експерти віддали Росії, далі йде Китай. Слідом за трійкою лідерів йдуть Німеччина, Великобританія, Франція і Японія. У десятці найсильніших країн світу також виявилися Ізраїль, Саудівська Аравія та Південна Корея.

Україна в рейтингу займає 39-е місце. Вище за нашу країну розмістилася Білорусь, вона на 35-му рядку рейтингу. Країнами з найменшим впливом в світі виявилися Естонія, Латвія, Литва, Словенія і Словаччина.

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Джерело: usnews
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