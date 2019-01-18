WhatsApp масово видаляє листування користувачів

Додаток-месенджер WhatsApp видаляє листування користувачів Android-пристроїв.

На неполадки в роботі WhatsApp користувачі скаржаться масово.

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Більш того – при зміні номера листування взагалі може потрапити в чужі руки. У компанії про проблему знають, проте поки заходів для впорядкування цієї прогалини не вжито. Користувачі Android-версії меседжера скаржаться, що листування зникає без причин і відновити його не виходить.



Можливо, причиною є рішення WhatsApp видалити резервні копії чату, які не оновлювалися більше року. Резервні копії були видалені з хмари, де їх зберігала компанія. Представники компанії пообіцяли надати допомогу користувачам, які втратили своє листування. Однак також розробникам доведеться встановити і усунути причину бага.

WhatsApp масово видаляє листування користувачів

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