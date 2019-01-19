Facebook тестує новий розділ для залучення у соцмережу молоді

Кілька місяців співробітники Facebook розробляють розділ соцмережі для підлітків. На ньому будуть смішні відеоролики, Gif і меми. Називатися він буде LOL.

Поки це закритий бета-тест. Близько 100 американських старшокласників як фокус-група беруть участь в його випробуваннях. Однак підлітки підписали угоди про нерозголошення.

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Для них LOL виглядає як заміна відеорозділу Watch, але в результаті це буде окрема стрічка. Чи стане LOL окремою функцією всередині програми Facebook або її випустять як незалежний додаток, поки не вирішено.

У Facebook з'явиться розділ LOL

Очікується, що там будуть категорії "для вас", "випадкове", "школа", "пранк", "меми" і "знаменитості". Туди внесуть найпопулярніший матеріал.

Цей розділ забезпечать і окремими кнопками "весело", "нормально", і "не весело". Можна буде всім поділитися. Як і додати в LOL свої матеріали. Таким чином Facebook сподівається привернути до себе молоду аудиторію.

Розділ LOL міститиме винятйково розважальний контент

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