У Гонконзі пасажирку змусили пройти тест на вагітність перед польотом

Мідорі Нішіда, 25-річна японка, летіла з Гонконгу на тихоокеанський острів Сайпан з Hong Kong Express Airways, коли співробітники авіакомпанії запитали, чи вагітна вона. Отримавши негативну відповідь, екіпаж все ж змусив дівчину піти в туалет і пройти тест, перш ніж її впустили у літак.

Як і очікувалося, результат був негативним. Після цього дівчині дозволили сісти на борт, але, як сказала Мідорі Wall Street Journal, цей досвід був "дуже принизливим".

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За словами представників авіакомпанії, тест був необхідний для того, щоб "імміграційні закони США не були підірвані".

Чому так сталося?

Острів Сайпан – столиця Північних Маріанських островів – це єдина територія США, яку китайські громадяни можуть відвідувати без візи. Тому вагітні китаянки часто навмисно відправляються на острів, щоб народити там і отримати громадянство США для своїх дітей. США – одна з 35 країн світу, які визнають громадянство за правом народження.

У період з 2015 по 2016 рік на Сайпані народилося 715 дітей іноземного походження, 95 відсотків з яких були етнічними китайцями. Причому, у 2018 році на острові більше дітей народилося у туристів, ніж у місцевих жителів.

Перед польотом жінку змусили пройти тест на вагітність

Для майбутніх матерів не є незаконним виїзд на територію США спеціально для пологів, якщо вони можуть покрити всі витрати і не брешуть про мету поїздки.

Тим, хто заздалегідь домовився про пологи у США, повинні бути надані всі відповідні документи, необхідні для в'їзду у США з їх лікарні або пологового центру (наприклад, підтвердження оплати і лист від лікаря). Проте, Служба митного та прикордонного контролю США (CBP) може попросити жінок довести, що у них достатньо грошей для покриття витрат у разі будь-яких ускладнень з пологами.

У середньому пологи у США коштують 10 808 доларів за умови відсутності ускладнень. Ця сума може зрости до 30 000 доларів, якщо враховувати вартість догляду до і після пологів.

Ми хотіли б беззастережно вибачитися перед усіма, хто постраждав від цього, – йдеться в заяві Hong Kong Express Airways. – Ми негайно припинили практику, поки будемо її переглядати.

Нагадаємо, що раніше в Австралії жінка прикинулася вагітною, щоб не доплачувати за багаж. Пасажирку авіакомпанії Jetstar Ребекку Ендрюс викрили в останні хвилини перед посадкою на борт.

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