Духовний керівник з Уганди випадково одружився з чоловіком

Імам вступив в шлюб з чоловіком, але не знав цього

Імам з Уганди навіть не підозрював, що повінчався з чоловіком, аж поки його "кохану" не упіймали на крадіжці. Такого благочестивий мусульманин точно не очікував!

Духовний наставник Мухаммад Мутумба з Угамби наприкінці 2019 познайомився в мечеті з жінкою, яка підкорила його серце. Красуня на ім'я Тумушамбе виявилась дуже побожною, тож не минуло багато часу, як пара повінчалась.

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Відзначимо, що, за традиціями, наречений повинен принести родичам дари. У випадку з головним героєм цієї історії, він відправив два мішки цукру, одяг, дві кози та навіть Коран. А весілля пройшло у повноцінному мусульманському форматі. Дружина Мухаммада ж навіть після шлюбу відмовлялась від будь-яких інтимних зв'язків. Доволі дивно, що чоловік не запідозрив, що щось не так, адже Тумушамбе користувався косметикою, розмовляв жіночим голосом та носив накладні груди.

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Здається, це обман так би й не розкрився, якби аферист в образі жінки не вирішив пограбувати якось вночі сусідів. Його упіймали на гарячому та посадили за ґрати, де й вдалось розкрити справжню особу та стать таємничої коханої імама.

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