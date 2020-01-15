Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020

Духовний керівник з Уганди випадково одружився з чоловіком

  • 8
Імам вступив в шлюб з чоловіком, але не знав цього - фото 1
Імам вступив в шлюб з чоловіком, але не знав цього

Імам з Уганди навіть не підозрював, що повінчався з чоловіком, аж поки його "кохану" не упіймали на крадіжці. Такого благочестивий мусульманин точно не очікував!

Духовний наставник Мухаммад Мутумба з Угамби наприкінці 2019 познайомився в мечеті з жінкою, яка підкорила його серце. Красуня на ім'я Тумушамбе виявилась дуже побожною, тож не минуло багато часу, як пара повінчалась.

І ще: Міс Бельгія загубила бюстгальтер прямо на сцені (відео)

Відзначимо, що, за традиціями, наречений повинен принести родичам дари. У випадку з головним героєм цієї історії, він відправив два мішки цукру, одяг, дві кози та навіть Коран. А весілля пройшло у повноцінному мусульманському форматі. Дружина Мухаммада ж навіть після шлюбу відмовлялась від будь-яких інтимних зв'язків. Доволі дивно, що чоловік не запідозрив, що щось не так, адже Тумушамбе користувався косметикою, розмовляв жіночим голосом та носив накладні груди.

newvision.co.ug - фото 379772
newvision.co.ug

Здається, це обман так би й не розкрився, якби аферист в образі жінки не вирішив пограбувати якось вночі сусідів. Його упіймали на гарячому та посадили за ґрати, де й вдалось розкрити справжню особу та стать таємничої коханої імама.

Читайте також: У мережі показали реакцію найспокійнішої людини на планеті під час бійки: епічне відео

Джерело: cursorinfo
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Привітання з Старим Новим роком 2020 у віршах, смс і прозі українською
  • 10 cічня, 16:00
  • 39989
Посівалки на Старий Новий рік 2020: найкращі засівалки для дітей
  • 03 cічня, 20:18
  • 191425
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2017025
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Стосунки